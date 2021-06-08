ЕС отреагировал на приговор Младичу за геноцид в Сребренице

Евросоюз приветствовал окончательное решение суда по делу командира боснийских сербов Ратко Младича, осужденного за геноцид, назвав это завершением ключевого судебного процесса по военным преступлениям в Боснии и Герцеговине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении главного дипломата ЕС Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи.

Они выразили соболезнования родным людей, погибших во время геноцида, и тем, кому посчастливилось пережить эти события, отметив, что этот приговор будет способствовать исцелению всех пострадавших.

"ЕС ожидает, что все политические деятели в Боснии и Герцеговине и на Западных Балканах продемонстрируют полноценное сотрудничество с международными трибуналами, будут уважать их решения и признавать их независимость и беспристрастность.

Отрицание геноцида, ревизионизм и глорификация военных преступников противоречат основополагающим европейским ценностям. Сегодняшнее решение - это возможность для лидеров в Боснии и Герцеговине взять на себя лидерство в почтении памяти и создании атмосферы, способствующей примирению - чтобы преодолеть наследие войны и обеспечить прочный мир. Это предпосылка для стабильности и безопасности Боснии и Герцеговины и фундаментально важно для её пути в ЕС", - отмечают еврочиновники.

Они подчеркнули, что международные и национальные суды в Боснии и Герцеговине, как и соседних балканских странах, должны обеспечить справедливость для жертв военных преступлений во время распада Югославии и их родных.

Напомним, 8 июня суд ООН в Гааге отклонил апелляцию бывшего командира боснийских сербов Ратко Младича, приговоренного к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности.

Апелляционная коллегия из пяти человек постановила, что Младич не представил доказательств для отмены приговора против него.

Таким образом, суд ООН поддержал пожизненное наказание за его роль в убийстве около 8000 боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году. Пока непонятно, где Младич будет отбывать оставшийся срок.