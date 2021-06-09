У Болгарії під час навчань винищувач МіГ-29 впав у Чорне море

У Болгарії під час військових навчань винищувач МіГ-29 зник з радарів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BGNES.

"Під час виконання навчального завдання над акваторією Республіки Болгарія літак МіГ-29 болгарських ВПС втратив радіозв'язок і зник з радарів о 00:45", - повідомило міністерство оборони Болгарії.

Пошуково-рятувальна операція була розпочата негайно і триває досі. У зону інциденту поїхав міністр оборони Георгій Панайотов, а також тимчасовий прем'єр-міністр Стефан Янев.

Військові навчання з бойовими стрільбами "Шабла-21" припинені.

"Після зникнення з радарів сигналу від винищувача немає. Підтверджую, що винищувач раптово зник з радарів. Я не можу сказати, чи катапультувався пілот, це ще встановлюється", - сказав Панайотов.

У пошуково-рятувальній операції беруть участь два фрегати, тральщик, глибиномір для пошуку уламків літака.

Засідання Ради міністрів Болгарії було відкладено через інцидент.