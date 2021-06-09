В Болгарии во время учений истребитель МиГ-29 упал в Черное море
В Болгарии во время военных учений истребитель МиГ-29 исчез с радаров.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BGNES.
"Во время выполнения учебного задания над акваторией Республики Болгария самолет МиГ-29 болгарских ВВС потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45", - сообщило Министерство обороны Болгарии.
Поисково-спасательная операция была начата немедленно и продолжается. В зону инцидента поехал министр обороны Георгий Панайотов, а также временный премьер-министр Стефан Янев.
Военные учения с боевыми стрельбами "Шабла-21" прекращены.
"После исчезновения с радаров сигнала от истребителя нет. Подтверждаю, что истребитель внезапно исчез с радаров. Я не могу сказать, катапультировался ли пилот, это еще устанавливается", - сказал Панайотов.
В поисково-спасательной операции участвуют два фрегата, тральщик, глубиномер для поиска обломков самолета.
Заседание Совета министров Болгарии было отложено из-за инцидента.