В Болгарии во время учений истребитель МиГ-29 упал в Черное море

В Болгарии во время военных учений истребитель МиГ-29 исчез с радаров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BGNES.

"Во время выполнения учебного задания над акваторией Республики Болгария самолет МиГ-29 болгарских ВВС потерял радиосвязь и исчез с радаров в 00:45", - сообщило Министерство обороны Болгарии.

Поисково-спасательная операция была начата немедленно и продолжается. В зону инцидента поехал министр обороны Георгий Панайотов, а также временный премьер-министр Стефан Янев.

Военные учения с боевыми стрельбами "Шабла-21" прекращены.

"После исчезновения с радаров сигнала от истребителя нет. Подтверждаю, что истребитель внезапно исчез с радаров. Я не могу сказать, катапультировался ли пилот, это еще устанавливается", - сказал Панайотов.

В поисково-спасательной операции участвуют два фрегата, тральщик, глубиномер для поиска обломков самолета.

Заседание Совета министров Болгарии было отложено из-за инцидента.