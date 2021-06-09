У Польщі назвали терміни закриття найбільшої в Європі вугільної електростанції

Польська державна енергетична компанія Polish Energy Group (PGE) оголосила дати закриття блоків найбільшої в Європі вугільної електростанції у місті Белхатув.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Опублікований план включає дати виведення з експлуатації енергоблоків Белхатувської ТЕС. Дані міністерства держмайна показують, що вона буде поступово виводитися з експлуатації з 2030 по 2036 рік.

Компанія також оголосила про припинення експлуатації родовищ бурого вугілля.

Поточна експлуатація родовищ Белхатув і Щерцув закінчиться в 2026 і 2038 роках відповідно. У компанії відзначили, що рішення можна буде реалізувати за умови отримання підтримки ЄС.

Правління державної PGE Group запевнило, що усвідомлює соціальні та економічні наслідки цього рішення.

Нагадаємо, у травні Суд ЄС постановив, що Польщі доведеться припинити видобуток корисних копалин на вугільній шахті Турув, оскільки це негативно позначається на водних ресурсах сусідньої Чехії.