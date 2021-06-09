У Раді Європи закликали Ватикан посилити боротьбу з відмиванням грошей

Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (MONEYVAL) закликає Святий Престол, включаючи державу Ватикан, продовжувати посилювати заходи щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у звіті комітету на сайті РЄ.

У звіті зазначається, що органи юрисдикції Ватикану на загальному рівні добре розуміють важливість питання відмивання грошей та фінансування терористичних загроз та вразливостей.

"Однак внутрішні справи, які продемонстрували небезпеку щодо можливого зловживання внутрішньою системою середнього та вищого рівня (інсайдери) для отримання особистих чи інших вигод, не були розглянуті в рамках національної оцінки ризику", - йдеться у звіті.

MONEYVAL зазначає, що розслідування відмивання грошей протягом періоду, що розглядається (до жовтня 2020 року), тривало довго, частково через несвоєчасні відповіді іноземних партнерів на запити про допомогу, а частково через недостатнє фінансування з боку прокуратури та правоохоронних органів.