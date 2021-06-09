В Совете Европы призвали Ватикан усилить борьбу с отмыванием денег

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) призывает Святой Престол, включая государство Ватикан, продолжать усиливать меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в отчете комитета на сайте СЕ.

В отчете отмечается, что органы юрисдикции Ватикана на общем уровне хорошо понимают важность вопроса отмывания денег и финансирования террористических угроз и уязвимостей.

"Однако внутренние дела, которые продемонстрировали опасность возможного злоупотребления внутренней системой среднего и высшего уровня (инсайдеры) для получения личных или иных выгод, не были рассмотрены в рамках национальной оценки риска", - говорится в отчете.

MONEYVAL отмечает, что расследование отмывания денег в течение рассматриваемого периода (до октября 2020 года), продолжалось долго, частично из-за несвоевременных ответов иностранных партнеров на запросы о помощи, а частично из-за недостаточного финансирования со стороны прокуратуры и правоохранительных органов.