ЄС і США закликали Раду фінально схвалити антикорупційну стратегію

ЄС і США закликали Верховну раду схвалити законопроєкт про антикорупційну стратегію, який очікує голосування у другому читанні.

Відповідну заяву розмістило представництво ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

"США та ЄС очікують, що Верховна рада схвалить законопроєкт №4135, який надасть чинності антикорупційній стратегії на 2021-2025 роки і забезпечить пріоритетність та координацію антикорупційних зусиль уряду. Коли він буде прийнятий, США і ЄС готові підтримувати НАЗК і зацікавлені сторони у розробці державної програми та її імплементації", - йдеться у повідомленні.

Once adopted, the 🇺🇸🇪🇺 stand ready to support @NAZK_gov and stakeholders to develop the state program and advance its implementation. 4 years after the last strategy ended, now is the time for a holistic and strategic approach to 🇺🇦's anti-corruption agenda! 2/2