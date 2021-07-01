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ЄС і США закликали Раду фінально схвалити антикорупційну стратегію

Четвер, 1 липня 2021, 11:38

ЄС і США закликали Верховну раду схвалити законопроєкт про антикорупційну стратегію, який очікує голосування у другому читанні.

Відповідну заяву розмістило представництво ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

"США та ЄС очікують, що Верховна рада схвалить законопроєкт №4135, який надасть чинності антикорупційній стратегії на 2021-2025 роки і забезпечить пріоритетність та координацію антикорупційних зусиль уряду. Коли він буде прийнятий, США і ЄС готові підтримувати НАЗК і зацікавлені сторони у розробці державної програми та її імплементації", - йдеться у повідомленні.

У заяві нагадують, що термін дії останньої стратегії сплив 4 роки тому. 

У першому читанні закон схвалили в листопаді 2020 року. 

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