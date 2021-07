ЕС и США призвали Раду финально одобрить антикоррупционную стратегию

ЕС и США призвали Верховную раду принять законопроект об антикоррупционной стратегии, который ожидает голосования во втором чтении.

Соответствующее заявление разместило представительство ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

"США и ЕС ожидают, что Верховная рада примет законопроект №4135, который предоставит силу антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы и обеспечит приоритетность и координацию антикоррупционных усилий правительства. Когда он будет принят, США и ЕС готовы поддерживать НАПК и заинтересованные стороны в разработке государственной программы и ее имплементации", - говорится в сообщении.

Once adopted, the 🇺🇸🇪🇺 stand ready to support @NAZK_gov and stakeholders to develop the state program and advance its implementation. 4 years after the last strategy ended, now is the time for a holistic and strategic approach to 🇺🇦's anti-corruption agenda! 2/2