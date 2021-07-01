Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

МИД хочет, чтобы границы ЕС открылись для украинцев уже через две недели

Словения начала председательство в Совете ЕС

ЕС и Великобритания договорились о перемирии в "колбасной войне"

Вступление в ЕС поддерживают более 60% украинцев, за членство в НАТО - почти 54%






ЕС и США призвали Раду финально одобрить антикоррупционную стратегию

Четверг, 1 июля 2021, 11:38

ЕС и США призвали Верховную раду принять законопроект об антикоррупционной стратегии, который ожидает голосования во втором чтении.

Соответствующее заявление разместило представительство ЕС в Украине, пишет "Европейская правда".

"США и ЕС ожидают, что Верховная рада примет законопроект №4135, который предоставит силу антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы и обеспечит приоритетность и координацию антикоррупционных усилий правительства. Когда он будет принят, США и ЕС готовы поддерживать НАПК и заинтересованные стороны в разработке государственной программы и ее имплементации", - говорится в сообщении.

В заявлении напоминают, что срок действия последней стратегии истек четыре года назад.

В первом чтении закон одобрили в ноябре 2020 года.

Читайте также: Какими должны быть судебная и антикоррупционная реформы: советы G7 для Украины

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua