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Речник ЄС попросив не плутати Словенію і Словаччину

Четвер, 1 липня 2021, 11:56

Один з речників ЄС Петер Стано з нагоди початку головування Словенії у Раді ЄС нагадав, що Словенія і Словаччина - різні країни.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Особисте: Очікую співпраці зі словенським головуванням у Раді ЄС, сподіваючись, що ніхто у ЄС та інших країнах більше не плутатиме Словенію і Словаччину", - написав Петер Стано, продублювавши допис словенською.

Варто зазначити, що сам Петер Стано - зі Словаччини і до своєї нинішньої посади був речником міністерства закордонних справ Словаччини. 

Це вже не перший подібний його допис - так, пів року тому він попросив не плутати ці дві країни після помилки бельгійського видання, яке у публікації про "Тур де Франс" словенського велосипедиста назвало словацьким.

Як повідомлялося, з 1 липня Словенія, після Португалії, почала свої пів року головування в Раді ЄС. З 1 січня головування перейде до Франції.

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