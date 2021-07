Речник ЄС попросив не плутати Словенію і Словаччину

Один з речників ЄС Петер Стано з нагоди початку головування Словенії у Раді ЄС нагадав, що Словенія і Словаччина - різні країни.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Особисте: Очікую співпраці зі словенським головуванням у Раді ЄС, сподіваючись, що ніхто у ЄС та інших країнах більше не плутатиме Словенію і Словаччину", - написав Петер Стано, продублювавши допис словенською.

Personal: Looking fwd to work with the 🇸🇮 Presidency of the EU #EU2021SI hoping that by now no one in 🇪🇺 and beyond would confuse Slovenia 🇸🇮 & Slovakia 🇸🇰 anymore😉 Veselim se sodelovanju s @EU2021SI v upanju da nihče več v 🇪🇺 & na svetu ne meša Slovenije 🇸🇮 in Slovaške 🇸🇰 😉