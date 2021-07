Представитель ЕС напомнил, что Словения и Словакия - разные страны

Один из спикеров ЕС Петер Стано по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС напомнил, что Словения и Словакия - разные страны.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Личное: Ожидаю сотрудничества со словенским председательством в Совете ЕС, надеясь, что никто в ЕС и других странах больше не будет путать Словению и Словакию", - написал Петер Стано, продублировав сообщение на словенском.

Personal: Looking fwd to work with the 🇸🇮 Presidency of the EU #EU2021SI hoping that by now no one in 🇪🇺 and beyond would confuse Slovenia 🇸🇮 & Slovakia 🇸🇰 anymore😉 Veselim se sodelovanju s @EU2021SI v upanju da nihče več v 🇪🇺 & na svetu ne meša Slovenije 🇸🇮 in Slovaške 🇸🇰 😉