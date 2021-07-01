Представитель ЕС напомнил, что Словения и Словакия - разные страны

Один из спикеров ЕС Петер Стано по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС напомнил, что Словения и Словакия - разные страны.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Личное: Ожидаю сотрудничества со словенским председательством в Совете ЕС, надеясь, что никто в ЕС и других странах больше не будет путать Словению и Словакию", - написал Петер Стано, продублировав сообщение на словенском.

Personal: Looking fwd to work with the 🇸🇮 Presidency of the EU #EU2021SI hoping that by now no one in 🇪🇺 and beyond would confuse Slovenia 🇸🇮 & Slovakia 🇸🇰 anymore😉 Veselim se sodelovanju s @EU2021SI v upanju da nihče več v 🇪🇺 & na svetu ne meša Slovenije 🇸🇮 in Slovaške 🇸🇰 😉 — Peter Stano (@ExtSpoxEU) July 1, 2021

Стоит отметить, что сам Петер Стано - из Словакии, и до своей нынешней должности был пресс-секретарем Министерства иностранных дел Словакии.

Это уже не первое подобное его сообщение - так, полгода назад он попросил не путать эти две страны после ошибки бельгийского издания, где в публикации о "Тур де Франс" словенского велосипедиста назвали словацким.

Как сообщалось, с 1 июля Словения, после Португалии, начала свои полгода председательства в Совете ЕС. С 1 января председательство перейдет к Франции.