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Представитель ЕС напомнил, что Словения и Словакия - разные страны

Четверг, 1 июля 2021, 11:56

Один из спикеров ЕС Петер Стано по случаю начала председательства Словении в Совете ЕС напомнил, что Словения и Словакия - разные страны.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Личное: Ожидаю сотрудничества со словенским председательством в Совете ЕС, надеясь, что никто в ЕС и других странах больше не будет путать Словению и Словакию", - написал Петер Стано, продублировав сообщение на словенском.

Стоит отметить, что сам Петер Стано - из Словакии, и до своей нынешней должности был пресс-секретарем Министерства иностранных дел Словакии.

Это уже не первое подобное его сообщение - так, полгода назад он попросил не путать эти две страны после ошибки бельгийского издания, где в публикации о "Тур де Франс" словенского велосипедиста назвали словацким.

Как сообщалось, с 1 июля Словения, после Португалии, начала свои полгода председательства в Совете ЕС. С 1 января председательство перейдет к Франции.

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