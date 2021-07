В МЗС застерегли НАТО перед розширенням меж російського впливу в Чорному морі

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що якщо в Чорному морі все залишиться як є, РФ може розширити межі свого впливу.

Про це він сказав в інтерв’ю "Ліга.net", повідомляє "Європейська правда".

"Ми вже дуже прямо, буквально говоримо НАТО, що якщо в Чорному морі все залишиться як є, то Росія просто встановить контроль і посуне межі свого впливу. Розширить контроль над торговельними маршрутами і буде створювати постійну небезпеку в регіоні" - зазначив Кулеба.

За його словами, НАТО реагує на це.

"Потроху-потроху, але з'являються елементи політики саме для Чорного моря. На жаль, є така англійська приказка, too little too late. Занадто мало та занадто пізно. Я дуже хочу, щоб ця приказка не відповідала дійсності" - сказав міністр.

"Тому ми постійно "педалюємо" тему Чорного моря в розмовах з членами Альянсу. І в регіоні — з Румунією, Туреччиною, Болгарією — і у штаб-квартирі НАТО. Тому що зараз справді у Росії стратегічно вигідне положення в окупованому Криму. А нам дуже важливо, щоб Чорне море не повторило долю Азовського" - додав він.