В МИД предостерегли НАТО от расширения границ российского влияния в Черном море

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что если в Черном море все останется как есть, РФ может расширить границы своего влияния.

Об этом он сказал в интервью "ЛигаБизнесИнформ", сообщает "Европейская правда".

"Мы уже очень прямо, буквально говорим НАТО, если в Черном море все останется как есть, то Россия просто установит контроль и подвинет границы своего влияния. Расширит контроль над торговыми маршрутами и будет создавать постоянную опасность в регионе", - отметил Кулеба.

По его словам, НАТО реагирует на это.

"Понемногу-понемногу, но появляются элементы политики именно для Черного моря. К сожалению, есть такая английская поговорка, too little too late. Слишком мало и слишком поздно. Я хочу, чтобы эта поговорка не соответствовала действительности", - сказал министр.

"Поэтому мы постоянно педалируем тему Черного моря в разговорах с членами Альянса. И в регионе - с Румынией, Турцией, Болгарией, и в штаб-квартире НАТО. Потому что сейчас действительно у России стратегически выгодное положение в оккупированном Крыму. А нам очень важно, чтобы Черное море не повторило судьбу Азовского", - добавил он.