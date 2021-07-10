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Пошкоджені дахи, підтоплення і легкі травми: у Польщі низка міст постраждали від сильної грози

Субота, 10 липня 2021, 10:35

Низка міст Польщі постраждали від злив із грозами й шквалами, що пройшли вдень та увечері 9 липня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

У регіонах, які зачепила негода, рятувальники здійснили по кількасот виїздів, а загалом по всій території країни - понад 5 тисяч. Найбільше шкоди погода завдала у Лодзькому та Сілезькому воєводстві. 

 

"Наше втручання найчастіше було пов’язане з прибиранням повалених дерев або гілок та відкачуванням води", - повідомила речниця пожежної служби Сілезії. 

 

Подекуди сильний вітер пошкодив дахи будівель, у тому чиcлі церкви. Загалом пошкодження отримали щонайменш 120 житлових та інших будівель. Понад 49 тисяч помешкань тимчасово залишились без світла. 

RMF24 також повідомляє, що в одному зі скаутських таборів кілька вихованців внаслідок негоди отримали травми. 15 таборів з близько 400 дітьми вирішили евакуювати. 

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