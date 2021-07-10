Повреждены крыши, подтопления и травмы: в Польше ряд городов пострадали от сильной грозы

Ряд городов Польши пострадали от ливней с грозами и шквалами, прошедших днем ​​и вечером 9 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В регионах, затронутых непогодой, спасатели осуществили по несколько сотен выездов, а всего по всей территории страны - более 5000. Больше всего вреда погода причинила в Лодзинском и Силезском воеводстве.

"Наше вмешательство зачастую было связано с уборкой поваленных деревьев или веток и откачкой воды", - сообщила пресс-секретарь пожарной службы Силезии.

Местами сильный ветер повредил крыши зданий, в том чиcле церкви. Всего повреждения получили как минимум 120 жилых и других зданий. Более 49 000 домов временно остались без света.

RMF24 также сообщает, что в скаутских лагерях трое воспитанников в результате непогоды получили травмы. 15 лагерей с около 400 детьми решили эвакуировать.