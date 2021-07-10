Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Регулятор ЕС вакцины Pfizer и Moderna могут быть связаны со случаями воспаления сердца

В ЕС после революции не хотели подписывать ассоциацию, опасаясь РФ - дипсоветник Порошенко

В австрийских Альпах сошел с рельсов и упал в реку вагон поезда, есть пострадавшие

Коммунистическую партию Германии не допустили к участию в парламентских выборах






Повреждены крыши, подтопления и травмы: в Польше ряд городов пострадали от сильной грозы

Суббота, 10 июля 2021, 10:35

Ряд городов Польши пострадали от ливней с грозами и шквалами, прошедших днем ​​и вечером 9 июля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

В регионах, затронутых непогодой, спасатели осуществили по несколько сотен выездов, а всего по всей территории страны - более 5000. Больше всего вреда погода причинила в Лодзинском и Силезском воеводстве.

 

"Наше вмешательство зачастую было связано с уборкой поваленных деревьев или веток и откачкой воды", - сообщила пресс-секретарь пожарной службы Силезии.

 

Местами сильный ветер повредил крыши зданий, в том чиcле церкви. Всего повреждения получили как минимум 120 жилых и других зданий. Более 49 000 домов временно остались без света.

RMF24 также сообщает, что в скаутских лагерях трое воспитанников в результате непогоды получили травмы. 15 лагерей с около 400 детьми решили эвакуировать.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша стихийные бедствия
powered by lun.ua