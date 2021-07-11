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Дуда у річницю Волинської трагедії закликав до добрих стосунків з Україною "на основі правди"

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Дуда у річницю Волинської трагедії закликав до добрих стосунків з Україною "на основі правди"

Неділя, 11 липня 2021, 14:06

Президент Польщі Анджей Дуда у посланні з нагоди річниці Волинської трагедії закликав будувати добрі стосунки з українцями "на основі правди та сучасних прагнень".

Заява польського президента опублікована на урядовому сайті українською мовою, пише "Європейська правда".

11 липня у Польщі на державному рівні вшановують пам’ять жертв Волинської трагедії 1942-1943 років. У Польщі цей день називають "Національним днем пам'яті жертв геноциду, скоєного українськими націоналістами". В Україні не згодні із таким трактування подій того часу.

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У своїй заяві Дуда сказав, що нині Польща пам’ятає все, що відбулося із "загиблими дочками і синами", щоб вчитися з історії на майбутнє. 

"Пам'ять про страждання та смерть наших співвітчизників також зобов'язує  нас будувати добрі стосунки з українською нацією та державою - на основі правди, спільного досвіду та сучасних прагнень. Я переконаний, що, діючи таким чином, ми виконаємо волю наших мучеників, які загинули лише тому, що були поляками", - сказав польський президент.

Він заявив, що злочини Волинської трагедії були спрямовані проти поляків, а їх метою були "етнічні чистки на південно-східних територіях Другої Польської Республіки: Волині, Поділля та Малопольщі аж до лінії Сяну". 

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"Ми вшановуємо пам’ять наших предків, родичів, сусідів, яких десятки тисяч загинуло, і понад чверть мільйона було змушено рятувати життя втечею, назавжди залишивши рідні села та міста", - сказав польський президент.

Польща відзначає державний день пам’яті жертв Волинської трагедії з 2017 року.

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