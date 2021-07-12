В Еврокомиссии рассказали вероятную схему прибытия мигрантов в Литву через Беларусь

Мигранты, незаконно пересекающие границу Литвы с территории Беларуси, вероятно попадают туда авиарейсами из Турции и Ирака и затем получают содействие в том, чтобы добраться непосредственно к границе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на заседании комитетов Европарламента, где обсуждали ситуацию на границах Литвы.

"Похоже, что власти Беларуси способствует нелегальной миграции (в ЕС), вероятно - в ответ на санкции ЕС и поддержку Литвой гражданского общества в Беларуси ... Точная "схема" (появления мигрантов на границе Литвы - ред.) еще расследуется, но сейчас есть основания полагать, что мигранты прибывают в Минск из Стамбула и Багдада - и таких рейсов есть по несколько в день - а потом им помогают попасть к литовской границе", - рассказала она.

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Далее мигранты пытаются пересечь границу с ЕС пешком, в местах, где надзор слабее, и на территории Литвы просят о предоставлении убежища.

По её словам, в конце прошлой недели были случаи, когда мигранты брали такси Uber или Bolt, чтобы добраться до Вильнюса или дальше к польской границе.

По оценке Европола, нелегальные мигранты на этом маршруте платят около 15 000 евро, отметила Йоханссон.

Она напомнила, что Беларусь заявила о намерении прекратить соглашение о реадмиссии с ЕС - то есть, соглашение, позволяющее возвращение назад собственных граждан или граждан третьих стран, которые незаконно пересекли границу.

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Йоханссон отметила, что ЕС в этой ситуации стоит быть готовым задействовать все возможные инструменты, чтобы остановить шантаж со стороны Минска. В том числе она допустила приостановлении визового режима с Беларусью.

Напомним, за последний месяц в Литву через территорию Беларуси прибыло беспрецедентное количество нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Две большие группы мигрантов из Беларуси задержали и на границе Польши.

2 июля в связи с этим Литва объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба и начала установку забора из колючей проволоки на границе с Беларусью.

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex отправит в Литву вертолеты для наблюдения за границей с Беларусью, а также другое оборудование и специалистов.

В МИД Литвы предложили ЕС ввести против Минска новые санкции в связи с ролью Беларуси в разжигании миграционной кризиса.