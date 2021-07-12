Литва додатково посилить армією кордон з Білоруссю через ситуацію з мігрантами

Рада національної безпеки Литви вирішила відправити додаткові сили армії на допомогу прикордонникам, щоб стримувати потік нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Президент Литви Гітанас Науседа скликав спеціальне засідання Ради нацбезпеки з цього приводу 12 липня.

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"Ми домовились, що наших прикордонників посилять ще більшими силами військових. Не буду вдаватися у деталі щодо кількості, це чутлива інформація, але головний меседж - що ми дуже серйозно ставимося до загрози і прикордонники отримають велике підкріплення з підрозділів органів внутрішніх справ та армії", - розповіла міністерка внутрішніх справ Агне Білотайте.

Вона нагадала, що військові ще з кінця тижня почали допомагати з деякими функціями охорони кордону, а також там почали спорудження додаткової огорожі.

"Я рада, що агентство ЄС Frontex надсилає нам додаткову підтримку, як персоналом, так і обладнанням - гелікоптери, авто, перекладачі тощо", - додала міністр.

Агне Білотайте розповіла також, що до кінця тижня планують завершити спорудження табору для нелегальних мігрантів біля міста Дієвенешке поруч з білоруським кордоном. Там зможуть розмістити близько 500 осіб.

Як повідомлялося, Литва запропонувала запровадити нові санкції Європейського союзу щодо Білорусі у зв'язку з її роллю в розпалюванні міграційної кризи.

Нагадаємо, за останній місяць до Литви через територію Білорусі прибула безпрецедентна кількість нелегальних мігрантів з країн Близького Сходу та Африки.

В уряді Литви вважають збільшення числа нелегалів організованою акцією режиму Лукашенка за жорстку позицію Вільнюса щодо репресій проти інакодумців у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.

2 липня у зв’язку з ситуацією з мігрантами Литва оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу. Литовська армія почала встановлення огорожі з колючого дроту на кордоні з Білоруссю.