Суд ЄС ухвалив рішення, яке обмежує прокачку газу в обхід України

Суд ЄС 15 липня виніс рішення у справі щодо газопроводу OPAL, підтримавши попереднє своє рішення, яке було вигідним для Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське видання Enegetyka24.

Постанова Суду ЄС припиняє суперечку, яка тривала з 2016 року.

Рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року дозволяло російському "Газпрому" постачати більше газу по газопроводу OPAL, який зв'язує його газопровід "Північний потік" з Німеччиною. Воно дозволяло "Газпрому" повністю завантажити "Північний потік" для постачання газу до Німеччини та Чехії. До того росіяни використовували половину потужностей газопроводу.

Низка країн регіону протестували проти рішення ЄК, зокрема Польща, яка подала скаргу до Суду ЄС.

Польща вважає, що рішення Єврокомісії призводить до концентрації в одних руках джерел і засобів постачання газу, що "суперечить принципу диверсифікації джерел, шляхів постачання та управління ризиками перешкод або припинення поставок газу".

OPAL на 80% належить WIGA - спільному підприємству "Газпрому" та Wintershall, а решта належить дочірній компанії німецького концерну Uniper.

Суд Євросоюзу 10 вересня 2019 року скасував рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяло російському "Газпрому" постачати більше газу по газопроводу OPAL, який зв'язує його газопровід "Північний потік" з Німеччиною.

Довгостроковий наслідок рішення Суду ЄС - оператор газопроводу повинен забезпечити доступ до своєї інфраструктури третім сторонам, і використання певного газопроводу не може бути гарантоване на понад 50% виключно для "Газпрому" - в цьому конкретному випадку. Суд чітко вказав, що такі газопроводи не можуть бути виключені з правил ЄС.

Росіянам після вересневого рішення довелося скоротити обсяги транспортування газу "Північним потоком" на 12,8 млрд кубометрів на рік, натомість "Газпром" почав збільшувати транзит газу в Європу через Україну.

Однак у грудні того ж року Німеччина оскаржила рішення Загального суду (перша інстанція).

18 березня цього року генеральний адвокат Суду ЄС видав висновок, який підтвердив аргументи польської сторони, наголосивши, при цьому, що рішення у справі OPAL може бути важливим для газопроводу "Північний потік-2".

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