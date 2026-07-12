В Молдові на звалищі виявили сотні румунських водійських посвідчень

У Молдові на звалищі в селі Порумбени Кріулянського району виявили тонни пластикових та медичних відходів, а також велику кількість водійських посвідчень, виданих владою Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Radio Moldova.

Про знахідку 11 липня повідомила неурядова організація Garda Națională de Mediu, опублікувавши відеозапис з місця події.

Інспекторат з охорони навколишнього середовища відреагував на відео, опубліковане в соціальних мережах, і повідомив про початок перевірки.

Фахівці виїхали на місце, щоб з’ясувати обставини події та оцінити можливу шкоду навколишньому середовищу.

У відомстві уточнили, що виявлені на звалищі документи будуть передані до компетентних органів для подальшої перевірки.

Нагадаємо, у лютому минулого року хорватські правоохоронці арештували 10 людей, підозрюваних у незаконній утилізації щонайменше 35 тисяч тонн небезпечних відходів з місцевих джерел та інших країн Європейського Союзу.

Повідомляли також, що Європейський суд з прав людини засудив Італію за нездатність впоратися з утилізацією токсичних відходів, які скидають мафіозні угруповання в її південному регіоні Кампанія.