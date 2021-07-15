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Україна домовилась про розширення безвізу з Перу 

Четвер, 15 липня 2021, 17:15

Глава МЗС України Дмитро Кулеба і посол Перу в Польщі та в Україні за сумісництвом Альберто Ефраїн Уїлфредо Салас Бараон підписали угоду між урядами двох держав про скасування візових вимог для короткострокового перебування.

Про це "Європейській правді" в четвер повідомили у пресслужбі МЗС.

Угода запроваджує взаємний безвізовий режим поїздок для громадян України і Перу строком до 90 днів протягом 180 днів. 

Угода набуде чинності після завершення сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур, відзначили в МЗС.

Для громадян України залишиться можливість здійснення безвізових туристичних поїздок до Перу строком до 183 днів, яку Республіка Перу запровадила одностороннім рішенням у 2003 році.

"МЗС системно працює над збільшенням можливостей для подорожей українців та відкриття України для світу. Розширення безвізу із Перу збільшить кількість міжлюдських контактів, сприятиме новим культурним, фаховим, бізнес-контактам між нашими країнами", - прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Сторони також обговорили перспективні напрями двосторонньої та багатосторонньої співпраці між Україною і Перу, додали в МЗС.

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