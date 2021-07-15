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Украина договорилась о расширении безвиза с Перу

Четверг, 15 июля 2021, 17:15

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и посол Перу в Польше и Украине по совместительству Альберто Эфраин Уилфредо Салас Бараон подписали соглашение между правительствами двух государств об отмене визовых требований для краткосрочного пребывания.

Об этом "Европейской правде" в четверг сообщили в пресс-службе МИД.

Соглашение вводит взаимный безвизовый режим поездок для граждан Украины и Перу сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур, отметили в МИД.

Для граждан Украины останется возможность осуществления безвизовых туристических поездок в Перу сроком до 183 дней, которую Республика Перу ввела односторонним решением в 2003 году.

"МИД системно работает над увеличением возможностей для путешествий украинцев и открытия Украины для мира. Расширение безвиза с Перу увеличит количество контактов между людьми, способствовать новым культурным, профессиональным, бизнес-контактам между нашими странами", - прокомментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Стороны также обсудили перспективные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества между Украиной и Перу, добавили в МИД.

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