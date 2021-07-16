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У Бельгії зросла кількість загиблих в результаті повеней

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Кількість жертв повеней у Бельгії зросла до 12

П'ятниця, 16 липня 2021, 09:14

За попередніми даними, в результаті повеней у Бельгії загинули щонайменше 12 людей, п'ятеро вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Згідно з останнім звітом про повінь, у Валлонії загинули щонайменше 12 людей. Один загинув в Еупені, один в Евайлі, один у Філіппівілі, один у Труозі, два у Шодфонтені та шість у Верв'є. На цей час п’ять осіб вважаються зниклими безвісти.

Десятки тисяч домогосподарств знеструмлені. Люди повідомляють про зниклих близьких, у поліції кажуть, що з багатьма зниклими просто не можна встановити зв'язок через відсутність електрики.

Через негоду на півдні країни протягом п'ятниці не очікується відновлення руху потягів.

 

Якщо ситуація з підвищенням рівня води у багатьох річках вже покращилась чи принаймні стабілізувалася, то в інших річках вода продовжує прибувати.  

Як повідомлялося, у сусідній Німеччині в результаті повеней загинули щонайменше 80 людей, більше тисячі вважаються зниклими.

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Бельгія стихійні лиха
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