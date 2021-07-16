Уряд в найближчі два роки планує отримати 5 різних "безвізів" з ЄС – Шмигаль

Кабінет міністрів планує в найближчі два роки підписати з Європейським Союзом п’ять угод, які лібералізують відносини двох сторін у різних сферах.

Про це під час години запитань до уряду у залі Верховної ради заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє "Європейська правда", з посиланням на УНІАН.

"Ми продовжуємо діалог з нашими європейськими партнерами, аби промисловий безвіз для українських промислових товарів став реальністю вже в найближчий рік" - сказав Шмигаль.

Крім промислового безвізу, за його словами, уряді очікують в найближчі два роки отримати ще чотири "безвізи" з ЄС.

"Це – авіаційний безвіз або угода про відкрите небо, енергетичний безвіз або приєднання до європейської енергомережі ENTSO-E, митний безвіз або приєднання до конвенції про процедуру спільного транзиту і, звичайно, цифровий безвіз", - пояснив прем’єр.

"Промисловий безвіз" (Угода АСАА або Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції) дасть можливість українським виробникам маркувати свою продукцію європейським знаком відповідності (CE) і вільно продавати її на ринку ЄС без додаткової сертифікації.