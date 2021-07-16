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Правительство в ближайшие два года планирует получить пять разных "безвиз" с ЕС - Шмыгаль

Пятница, 16 июля 2021, 12:26

Кабинет министров планирует в ближайшие два года подписать с Европейским Союзом пять соглашений о либерализации отношений двух сторон в различных сферах.

Об этом во время часа вопросов к правительству в зале Верховной рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

"Мы продолжаем диалог с нашими европейскими партнерами, чтобы промышленный безвиз для украинских промышленных товаров стал реальностью уже в ближайший год", - сказал Шмыгаль.

Кроме промышленного безвиза, по его словам, в правительстве ожидают в ближайшие два года получить еще четыре "безвиза" с ЕС.

"Это - авиационный безвиз или соглашение об открытом небе, энергетический безвиз или присоединение к европейской энергосети ENTSO-E, таможенный безвиз или присоединении к конвенции о процедуре общего транзита и, конечно, цифровой безвиз", - пояснил премьер.

"Промышленный безвиз" (Соглашение АСАА или соглашение об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции) даст возможность украинским производителям маркировать свою продукцию европейским знаком соответствия (CE) и свободно продавать ее на рынке ЕС без дополнительной сертификации.

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