Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Німеччина з 18 липня відкриває кордон для всіх українців

Кількість загиблих в результаті повеней в Бельгії зросла до 23

В ЄС, НАТО і США закликали Раду без зволікань ухвалити закон про СБУ

Негода в Німеччині: Міноборони оголосило військову катастрофу, загиблих вже більше 100






При МЗС хочуть створити Раду почесних консулів іноземних держав

П'ятниця, 16 липня 2021, 17:46

Глава МЗС Дмитро Кулеба запропонував створити Раду почесних консулів іноземних держав при МЗС України, аби посилити практичну взаємодію українських дипломатів та почесних консулів. 

Про це у п’ятницю повідомили у пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

15 липня в МЗС відбулася перша зустріч Кулеби із почесними консулами іноземних держав, акредитованими в Україні. У заході взяли участь 62 почесні консули із 39 країн. 

"Інститут почесних консулів відіграє важливу роль в підтримці міждержавного діалогу, сприяє розвитку торговельних, економічних, культурних, наукових, туристичних та інших зв’язків. МЗС України готове надавати всіляке сприяння діяльності почесних консулів на благо України та її партнерів", - зазначив глава української дипломатії.

Міністр розповів про очікувані зміни до чинної нормативно-правової бази для поліпшення діяльності почесних консулів іноземних держав в Україні. За його словами, ближчим часом має бути затверджене нове положення про почесних (нештатних) консулів іноземних держав та консульські установи, що очолюються такими консулами.

В Україні функціонує 116 почесних консульських установ, які очолюють як громадяни України, так і іноземці. За І півріччя 2021 року в Україні було започатковано діяльність 7 почесних консульств, нині триває процес погодження започаткування ще 10 таких установ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
МЗС Кулеба
powered by lun.ua