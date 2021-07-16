При МЗС хочуть створити Раду почесних консулів іноземних держав
Глава МЗС Дмитро Кулеба запропонував створити Раду почесних консулів іноземних держав при МЗС України, аби посилити практичну взаємодію українських дипломатів та почесних консулів.
Про це у п’ятницю повідомили у пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".
15 липня в МЗС відбулася перша зустріч Кулеби із почесними консулами іноземних держав, акредитованими в Україні. У заході взяли участь 62 почесні консули із 39 країн.
"Інститут почесних консулів відіграє важливу роль в підтримці міждержавного діалогу, сприяє розвитку торговельних, економічних, культурних, наукових, туристичних та інших зв’язків. МЗС України готове надавати всіляке сприяння діяльності почесних консулів на благо України та її партнерів", - зазначив глава української дипломатії.
Міністр розповів про очікувані зміни до чинної нормативно-правової бази для поліпшення діяльності почесних консулів іноземних держав в Україні. За його словами, ближчим часом має бути затверджене нове положення про почесних (нештатних) консулів іноземних держав та консульські установи, що очолюються такими консулами.
В Україні функціонує 116 почесних консульських установ, які очолюють як громадяни України, так і іноземці. За І півріччя 2021 року в Україні було започатковано діяльність 7 почесних консульств, нині триває процес погодження започаткування ще 10 таких установ.