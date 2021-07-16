При МИД хотят создать Совет почетных консулов ​​иностранных государств

Глава МИД Дмитрий Кулеба предложил создать Совет почетных консулов ​​иностранных государств при МИД Украины, чтобы усилить практическое взаимодействие украинских дипломатов и почетных консулов.

Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе МИД Украины, пишет "Европейская правда".

15 июля в МИД состоялась первая встреча Кулебы с почетными консулами иностранных государств, аккредитованными в Украине. В мероприятии приняли участие 62 почетные консулы из 39 стран.

"Институт почетных консулов ​​играет важную роль в поддержании межгосударственного диалога, способствует развитию торговых, экономических, культурных, научных, туристических и других связей. МИД Украины готово оказывать всяческое содействие деятельности почетных консулов ​​на благо Украины и ее партнеров", - отметил глава украинского дипломатии.

Министр рассказал об ожидаемых изменениях действующей нормативно-правовой базы для улучшения деятельности почетных консулов ​​иностранных государств в Украине. По его словам, в ближайшее время должно быть утверждено новое положение о почетных (нештатных) консулах ​​иностранных государств и консульских учреждениях, возглавляемых такими консулами.

В Украине функционирует 116 почетных консульских учреждений, возглавляемых как гражданами Украины, так и иностранцами. За I полугодие 2021 года в Украине была начата деятельность семи почетных консульств, сейчас идет процесс согласования начала еще 10 таких учреждений.