Ле Пен, Сальвіні, Орбан заявили про наміри створити націоналістичний альянс у ЄП

16 ультраправих і консервативних політичних сил Європи представили спільну декларацію, яка має стати першим кроком до формування великого націоналістичного альянсу у Європарламенті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"У той час, коли глобалісти та європейці, головним представником яких у Франції є Еммануель Макрон, розпочинають Конференцію про майбутнє Європи, яка має на меті збільшити владу європейських органів, сьогоднішня угода є першим каменем до створення великого союзу у Європарламенті", - заявляють підписанти у своїй декларації, опублікованій партією "Національне зібрання", яку очолює Марін Ле Пен.

Серед підписантів окрім Ле Пен, лідер італійської "Ліги" Маттео Сальвіні, прем'єр-міністр Угорщини та глава партії "Фідес" Віктор Орбан, лідер керівної польської партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, лідер Vox в Іспанії Сантьяго Абаскаль та голова "Братів-італійців", неофашист Джорджія Мелоні.

Всього декларацію підписали 16 політичних сил.

Ці партії не входять до однакових груп у Європейському парламенті і нині розпорошені по кількох фракціях. У разі об’єднання у них може бути 115 мандатів, що зробить їх третьою за величиною політичною групою у Європарламенті.

ЄС "продовжує йти федералістським шляхом, який невблаганно віддаляє його від народів, що є серцем нашої цивілізації", - пишуть у своїй спільній декларації 16 підписантів.

"Озброївшись цим спостереженням, найвпливовіші патріотичні партії на континенті зрозуміли важливість об'єднання зусиль, щоб важити більше в дискусіях та реформуванні Європейського Союзу", - додають вони, заявляючи, що хочуть окреслити "контури спільних дій".