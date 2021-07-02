Ле Пен, Сальвини, Орбан заявили о намерениях создать националистический альянс в ЕП

16 ультраправых и консервативных политических сил Европы представили совместную декларацию, которая должна стать первым шагом к формированию большого националистического альянса в Европарламенте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"В то время, когда глобалисты и европейцы, главным представителем которых во Франции является Эммануэль Макрон, начинают Конференцию о будущем Европы, имеющую целью увеличить власть европейских органов, сегодняшнее соглашение является первым камнем к созданию большого союза в Европарламенте", - заявляют подписанты в своей декларации, опубликованной партией "Национальное собрание", которую возглавляет Марин Ле Пен.

Среди подписантов кроме Ле Пен, лидер итальянской "Лиги" Сальвини, премьер-министр Венгрии и глава партии "Фидес" Виктор Орбан, лидер правящей польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, лидер Vox в Испании Сантьяго Абаскаль и глава "Братьев-итальянцев", неофашист Джорджия Мелони.

Всего декларацию подписали 16 политических сил.

Эти партии не входят в одну группу в Европейском парламенте и в настоящее время рассеяны по нескольким фракциям. В случае объединения у них может быть 115 мандатов, что сделает их третьей по величине политической группой в Европарламенте.

ЕС "продолжает идти федералистским путем, который неумолимо отдаляет его от народов, являющихся сердцем нашей цивилизации", - пишут в своей совместной декларации 16 подписантов.

"Вооружившись этим наблюдением, влиятельные патриотические партии на континенте поняли важность объединения усилий, чтобы весить больше в дискуссиях и реформировании Европейского Союза", - добавляют они, заявляя, что хотят определить "контуры совместных действий".