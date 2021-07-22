Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У Німеччині кількість загиблих внаслідок катастрофічних повеней досягла 175

У Чехії збільшили вирок до 21 року ув'язнення білорусу, який воював проти України на Донбасі

"Перемога над здоровим глуздом": в Мін’юсті прокоментували позов РФ проти України

Меркель: угода про "Північний потік-2" - хороший крок, хоч і не вирішує всі розбіжності






Мер Антверпена запропонував приєднати бельгійський регіон до Нідерландів

Четвер, 22 липня 2021, 15:13

Бургомістр бельгійського міста Антверпен Барт де Вевер вважає, що бельгійський регіон Фландрія необхідно приєднати до сусідніх Нідерландів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю телеканалу KanaalZ.

"Я ніколи не відмовлявся від цієї мрії: щоб усі, хто розмовляє голландською мовою знову жили разом в південних і північних Нідерландах. Це особиста точка зору, і громадськість ще не готова до неї. Але те, що сьогодні немислимо, завтра може бути реальністю", — сказав де Вевер.

За його словами, об'єднання сприяло б створенню однієї з найсильніших економік у світі, а порти Антверпена та Роттердама могли б стати воротами північно-західної європейської економіки.

Де Вевер нагадав, що ніхто не припускав появу федералізму в Бельгії в 1960-ті роки, проте в 1970-ті він став реальністю. Він вважає цілком імовірним незабаром відновлення конфедерації Нідерландів на історичній території Сімнадцяти провінцій на основі співпраці в багатьох областях.

Де Вевер є членом партії "Новий фламандський альянс" (N-VA), що виступає за надання Фландрії автономії, а пізніше і за набуття регіоном незалежності. Фламандський регіон займає понад 40% території Бельгії і включає п’ять північних провінцій.

В кінці червня Де Вевер заявив про необхідність "виправити" те, що сталося у 1585 році: тоді в результаті боротьби за незалежність від Іспанії Сімнадцять провінцій розділилися на Південні Нідерланди (на їхній території тепер знаходяться Бельгія та Люксембург) і Сім Сполучених провінцій (територія сучасних Нідерландів).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Бельгія Нідерланди
powered by lun.ua