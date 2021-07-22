Мер Антверпена запропонував приєднати бельгійський регіон до Нідерландів
Бургомістр бельгійського міста Антверпен Барт де Вевер вважає, що бельгійський регіон Фландрія необхідно приєднати до сусідніх Нідерландів.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю телеканалу KanaalZ.
"Я ніколи не відмовлявся від цієї мрії: щоб усі, хто розмовляє голландською мовою знову жили разом в південних і північних Нідерландах. Це особиста точка зору, і громадськість ще не готова до неї. Але те, що сьогодні немислимо, завтра може бути реальністю", — сказав де Вевер.
За його словами, об'єднання сприяло б створенню однієї з найсильніших економік у світі, а порти Антверпена та Роттердама могли б стати воротами північно-західної європейської економіки.
Де Вевер нагадав, що ніхто не припускав появу федералізму в Бельгії в 1960-ті роки, проте в 1970-ті він став реальністю. Він вважає цілком імовірним незабаром відновлення конфедерації Нідерландів на історичній території Сімнадцяти провінцій на основі співпраці в багатьох областях.
Де Вевер є членом партії "Новий фламандський альянс" (N-VA), що виступає за надання Фландрії автономії, а пізніше і за набуття регіоном незалежності. Фламандський регіон займає понад 40% території Бельгії і включає п’ять північних провінцій.
В кінці червня Де Вевер заявив про необхідність "виправити" те, що сталося у 1585 році: тоді в результаті боротьби за незалежність від Іспанії Сімнадцять провінцій розділилися на Південні Нідерланди (на їхній території тепер знаходяться Бельгія та Люксембург) і Сім Сполучених провінцій (територія сучасних Нідерландів).