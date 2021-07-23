В уряді Польщі допускають новий локдаун вже восени

В уряді Польщі майже певні, що локдаун доведеться запроваджувати вже восени.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Як зазначається, провал національної програми імунізації, який не дозволив досягти колективного імунітету, в поєднанні з прогнозованим збільшенням захворюваності, змушує уряд створювати сценарії.

"В останні тижні спостерігався переломний момент і тенденція до зниження (виявлених інфекцій. - Ред.) спочатку змінилася на стабілізовану тенденцію. Зараз ми вже маємо зростання заражень, які складають близько 20% від тижня до тижня, тому це серйозна динаміка", - заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський.

Як він додав, якщо четверта хвиля прискориться, кульмінація може настати вже в кінці літніх канікул.

Як зазначається, не виключено, що перші превентивні обмеження можуть повернутися у другій половині серпня.

В даний час дві партії конфліктують як в уряді, так і в Медичній раді при прем'єр-міністрі. Одна з них виступає за введення обмежень для невакцинованих людей, в першу чергу, таким чином, щоб обмежити соціальну мобільність та міжособистісні контакти, зупинити поширення коронавірусу, а інша хоче змусити нещеплених людей щепитися.

Обмеження для невакцинованих можуть застосовуватися в громадському транспорті і в закритих приміщеннях.

Зараз одним з основних сценаріїв є так званий секторальний локдаун, який включатиме введення раніше існуючих обмежень лише для окремих галузей економіки, і лише в деяких місцях країни.

Нормальне повернення дітей та молоді до школи після літніх канікул також під питанням. В міністерстві освіти і науки наразі готуються до "гібридного" навчального процесу з вересня.