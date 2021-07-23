В правительстве Польши допускают новый локдаун уже осенью

В правительстве Польши почти уверены, что локдаун придется вводить уже осенью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Как отмечается, провал национальной программы иммунизации, который не позволил достичь коллективного иммунитета, в сочетании с прогнозируемым увеличением заболеваемости вынуждает правительство создавать сценарии.

"В последние недели наблюдался переломный момент и тенденция к снижению (выявленных инфекций. - Ред.) сначала сменилась стабилизированной тенденцией. Сейчас мы уже имеем рост заражений, которые составляют около 20% от недели к неделе, это серьезная динамика", - заявил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский.

Он добавил, что если четвертая волна ускорится, кульминация может наступить уже в конце летних каникул.

Как отмечается, не исключено, что первые превентивные ограничения могут вернуться во второй половине августа.

В настоящее время две партии конфликтуют как в правительстве, так и в медицинском совете при премьер-министре. Одна из них выступает за введение ограничений для невакцинированных людей, в первую очередь, таким образом, чтобы ограничить социальную мобильность и межличностные контакты, остановить распространение коронавируса, а другая хочет заставить непривитых людей прививаться.

Ограничения для невакцинированных могут применяться в общественном транспорте и в закрытых помещениях.

Сейчас одним из основных сценариев является так называемый секторальный локдаун, который будет включать введение ранее существовавших ограничений только для отдельных отраслей экономики и только в некоторых местах страны.

Нормальное возвращения детей и молодежи в школу после летних каникул также под вопросом. В министерстве образования и науки сейчас готовятся к "гибридному" учебному процессу с сентября.