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Одного з постраждалих в ДТП у Польщі українців виписали з лікарні

Субота, 24 липня 2021, 16:50

Одного з українців-пасажирів мікроавтобуса, які вранці 24 липня потрапили у ДТП під Радомсько, виписали з лікарні.

Про це повідомило посольство України в Польщі, пише "Європейська правда".

Посольство підтвердило інформацію про те, що сім з дев’яти пасажирів мікроавтобуса є громадянами України. 

"Станом на 16.00 у медичних закладах перебувають 6 громадян України, 1 громадянина виписано з лікарні", - заявили у посольстві. Інших деталей щодо стану госпіталізованих не надають.

Зазначається, що постраждалі українці отримують консульську допомогу і ситуація "на контролі посольства, Генерального консульства України у Кракові та Департаменту консульської служби МЗС України".

Нагадаємо, в ДТП, що сталося близько 6 ранку 24 липня, постраждали загалом 10 осіб - дев’ять пасажирів мікроавтобуса Volkswagen та водійка легкового автомобіля Nissan. Усі потребували госпіталізації, троє людей були у важкому стані - але невідомо, чи українці. 

За попередніми висновками поліції, ДТП спровокувала 36-річна водійка автомобіля, несподівано вискочивши на зустрічну. Тест на алкоголь показав 4 проміле.

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