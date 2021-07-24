Одного з постраждалих в ДТП у Польщі українців виписали з лікарні
Одного з українців-пасажирів мікроавтобуса, які вранці 24 липня потрапили у ДТП під Радомсько, виписали з лікарні.
Про це повідомило посольство України в Польщі, пише "Європейська правда".
Посольство підтвердило інформацію про те, що сім з дев’яти пасажирів мікроавтобуса є громадянами України.
"Станом на 16.00 у медичних закладах перебувають 6 громадян України, 1 громадянина виписано з лікарні", - заявили у посольстві. Інших деталей щодо стану госпіталізованих не надають.
Станом на 16.00 у медичних закладах перебувають 6 громадян України, 1 громадянина виписано з лікарні. Надається необхідна консульська допомога.— Ukraine in Poland (@UKRinPL) July 24, 2021
Справа перебуває на контролі Посольства, ГКУ у Кракові та Департаменту консульської служби МЗС України.
Зазначається, що постраждалі українці отримують консульську допомогу і ситуація "на контролі посольства, Генерального консульства України у Кракові та Департаменту консульської служби МЗС України".
Нагадаємо, в ДТП, що сталося близько 6 ранку 24 липня, постраждали загалом 10 осіб - дев’ять пасажирів мікроавтобуса Volkswagen та водійка легкового автомобіля Nissan. Усі потребували госпіталізації, троє людей були у важкому стані - але невідомо, чи українці.
За попередніми висновками поліції, ДТП спровокувала 36-річна водійка автомобіля, несподівано вискочивши на зустрічну. Тест на алкоголь показав 4 проміле.