Одного з постраждалих в ДТП у Польщі українців виписали з лікарні

Одного з українців-пасажирів мікроавтобуса, які вранці 24 липня потрапили у ДТП під Радомсько, виписали з лікарні.

Про це повідомило посольство України в Польщі, пише "Європейська правда".

Посольство підтвердило інформацію про те, що сім з дев’яти пасажирів мікроавтобуса є громадянами України.

"Станом на 16.00 у медичних закладах перебувають 6 громадян України, 1 громадянина виписано з лікарні", - заявили у посольстві. Інших деталей щодо стану госпіталізованих не надають.

Станом на 16.00 у медичних закладах перебувають 6 громадян України, 1 громадянина виписано з лікарні. Надається необхідна консульська допомога.



Справа перебуває на контролі Посольства, ГКУ у Кракові та Департаменту консульської служби МЗС України. — Ukraine in Poland (@UKRinPL) July 24, 2021

Зазначається, що постраждалі українці отримують консульську допомогу і ситуація "на контролі посольства, Генерального консульства України у Кракові та Департаменту консульської служби МЗС України".

Нагадаємо, в ДТП, що сталося близько 6 ранку 24 липня, постраждали загалом 10 осіб - дев’ять пасажирів мікроавтобуса Volkswagen та водійка легкового автомобіля Nissan. Усі потребували госпіталізації, троє людей були у важкому стані - але невідомо, чи українці.

За попередніми висновками поліції, ДТП спровокувала 36-річна водійка автомобіля, несподівано вискочивши на зустрічну. Тест на алкоголь показав 4 проміле.