Одного из пострадавших в ДТП в Польше украинцев выписали из больницы
Одного из украинцев-пассажиров микроавтобуса, попавших в ДТП под Радомско утром 24 июля, выписали из больницы.
Об этом сообщило посольство Украины в Польше, пишет "Европейская правда".
Посольство подтвердило информацию о том, что семь из девяти пассажиров микроавтобуса являются гражданами Украины.
"По состоянию на 16.00 в медицинских учреждениях находятся 6 граждан Украины, 1 гражданин выписан из больницы", - заявили в посольстве. Других деталей о состоянии госпитализированных не сообщают.
Станом на 16.00 у медичних закладах перебувають 6 громадян України, 1 громадянина виписано з лікарні. Надається необхідна консульська допомога.— Ukraine in Poland (@UKRinPL) July 24, 2021
Справа перебуває на контролі Посольства, ГКУ у Кракові та Департаменту консульської служби МЗС України.
Отмечается, что пострадавшие украинцы получают консульскую помощь и ситуация "на контроле посольства, Генерального консульства Украины в Кракове и Департамента консульской службы МИД Украины".
Напомним, в ДТП, которое произошло около 6 утра 24 июля, пострадали 10 человек - девять пассажиров микроавтобуса Volkswagen и водитель легкового автомобиля Nissan. Все нуждались в госпитализации, три человека были в тяжелом состоянии - но неизвестно, украинцы.
По предварительным выводам полиции, ДТП спровоцировала 36-летняя водитель автомобиля, неожиданно выскочив на встречную полосу. Тест на алкоголь показал 4 промилле.