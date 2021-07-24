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Одного из пострадавших в ДТП в Польше украинцев выписали из больницы

Суббота, 24 июля 2021, 16:50

Одного из украинцев-пассажиров микроавтобуса, попавших в ДТП под Радомско утром 24 июля, выписали из больницы.

Об этом сообщило посольство Украины в Польше, пишет "Европейская правда".

Посольство подтвердило информацию о том, что семь из девяти пассажиров микроавтобуса являются гражданами Украины.

"По состоянию на 16.00 в медицинских учреждениях находятся 6 граждан Украины, 1 гражданин выписан из больницы", - заявили в посольстве. Других деталей о состоянии госпитализированных не сообщают.

Отмечается, что пострадавшие украинцы получают консульскую помощь и ситуация "на контроле посольства, Генерального консульства Украины в Кракове и Департамента консульской службы МИД Украины".

Напомним, в ДТП, которое произошло около 6 утра 24 июля, пострадали 10 человек - девять пассажиров микроавтобуса Volkswagen и водитель легкового автомобиля Nissan. Все нуждались в госпитализации, три человека были в тяжелом состоянии - но неизвестно, украинцы.

По предварительным выводам полиции, ДТП спровоцировала 36-летняя водитель автомобиля, неожиданно выскочив на встречную полосу. Тест на алкоголь показал 4 промилле.

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