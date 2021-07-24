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У Польщі 10 осіб постраждали у ДТП з авто й мікроавтобусом, з них 7 - українці






ДТП у Польщі з українцями: один з постраждалих помер

Субота, 24 липня 2021, 19:33

Один з семи громадян України, які вранці 24 липня потрапили у ДТП під Радомсько, помер у лікарні.

Про це повідомило посольство України в Польщі, пише "Європейська правда".

Водночас, вже другого з постраждалих українців виписали з лікарні. 

"Станом на 16.30 год у медичних закладах перебувають 4 громадян України, 2 громадянина виписано з лікарні. На жаль, 1 громадянин України загинув внаслідок ДТП", - повідомили у посольстві. 

Нагадаємо, в ДТП, що сталося близько 6 ранку 24 липня, постраждали загалом 10 осіб - дев’ять пасажирів мікроавтобуса Volkswagen, з них сім - громадяни України, та водійка легкового автомобіля Nissan. Усі потребували госпіталізації, троє людей були у важкому стані - але не уточнювалося, чи українці. 

За попередніми висновками поліції, ДТП спровокувала 36-річна водійка автомобіля, несподівано вискочивши на зустрічну. Тест на алкоголь показав 4 проміле.

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