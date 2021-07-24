ДТП у Польщі з українцями: один з постраждалих помер

Один з семи громадян України, які вранці 24 липня потрапили у ДТП під Радомсько, помер у лікарні.

Про це повідомило посольство України в Польщі, пише "Європейська правда".

Водночас, вже другого з постраждалих українців виписали з лікарні.

"Станом на 16.30 год у медичних закладах перебувають 4 громадян України, 2 громадянина виписано з лікарні. На жаль, 1 громадянин України загинув внаслідок ДТП", - повідомили у посольстві.

Станом на 16.30 год у медичних закладах перебувають 4 громадян України, 2 громадянина виписано з лікарні.

На жаль, 1 громадянин України загинув внаслідок ДТП.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Бажаємо швидкого одужання постраждалим. — Ukraine in Poland (@UKRinPL) July 24, 2021

Нагадаємо, в ДТП, що сталося близько 6 ранку 24 липня, постраждали загалом 10 осіб - дев’ять пасажирів мікроавтобуса Volkswagen, з них сім - громадяни України, та водійка легкового автомобіля Nissan. Усі потребували госпіталізації, троє людей були у важкому стані - але не уточнювалося, чи українці.

За попередніми висновками поліції, ДТП спровокувала 36-річна водійка автомобіля, несподівано вискочивши на зустрічну. Тест на алкоголь показав 4 проміле.