Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В ряде городов Франции протестуют против "паспорта здоровья", местами начались столкновения

В Будапеште проходит многотысячный ЛГБТ-прайд

Курортная Испания открывается для невакцинированных туристов из Украины

В Польше 10 человек пострадали в ДТП с авто и микроавтобусом, из них 7 - украинцы






ДТП в Польше с украинцами: один из пострадавших скончался

Суббота, 24 июля 2021, 19:33

Один из семи граждан Украины, которые утром 24 июля попали в ДТП под Радомско в Лодзинском воеводстве, умер в больнице.

Об этом сообщило посольство Украины в Польше, пишет "Европейская правда".

В то же время, уже второго из пострадавших украинцев выписали из больницы.

"По состоянию на 16.30 в медицинских учреждениях находятся 4 граждан Украины, 2 гражданина выписаны из больницы. К сожалению, 1 гражданин Украины погиб в результате ДТП", - сообщили в посольстве.

Отмечается, что пострадавшие украинцы получают консульскую помощь и ситуация "на контроле посольства, Генерального консульства Украины в Кракове и Департамента консульской службы МИД Украины".

Напомним, в ДТП, которое произошло около 6 утра 24 июля, пострадали 10 человек - девять пассажиров микроавтобуса Volkswagen, из которых 7 - граждане Украины, и водитель легкового автомобиля Nissan. Все нуждались в госпитализации, три человека были в тяжелом состоянии.

По предварительным выводам полиции, ДТП спровоцировала 36-летняя водитель автомобиля, неожиданно выскочив на встречную полосу. Тест на алкоголь показал 4 промилле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша инциденты
powered by lun.ua