ДТП в Польше с украинцами: один из пострадавших скончался

Один из семи граждан Украины, которые утром 24 июля попали в ДТП под Радомско в Лодзинском воеводстве, умер в больнице.

Об этом сообщило посольство Украины в Польше, пишет "Европейская правда".

В то же время, уже второго из пострадавших украинцев выписали из больницы.

"По состоянию на 16.30 в медицинских учреждениях находятся 4 граждан Украины, 2 гражданина выписаны из больницы. К сожалению, 1 гражданин Украины погиб в результате ДТП", - сообщили в посольстве.

Станом на 16.30 год у медичних закладах перебувають 4 громадян України, 2 громадянина виписано з лікарні.

На жаль, 1 громадянин України загинув внаслідок ДТП.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Бажаємо швидкого одужання постраждалим. — Ukraine in Poland (@UKRinPL) July 24, 2021

Отмечается, что пострадавшие украинцы получают консульскую помощь и ситуация "на контроле посольства, Генерального консульства Украины в Кракове и Департамента консульской службы МИД Украины".

Напомним, в ДТП, которое произошло около 6 утра 24 июля, пострадали 10 человек - девять пассажиров микроавтобуса Volkswagen, из которых 7 - граждане Украины, и водитель легкового автомобиля Nissan. Все нуждались в госпитализации, три человека были в тяжелом состоянии.

По предварительным выводам полиции, ДТП спровоцировала 36-летняя водитель автомобиля, неожиданно выскочив на встречную полосу. Тест на алкоголь показал 4 промилле.