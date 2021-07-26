Вулиці і метро Лондона затопило внаслідок рясного дощу

Проливний дощ в неділю у Лондоні призвів до затоплень будинків, доріг та станцій метро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посилання на BBC.

Лондонська пожежна бригада заявила, що за кілька годин отримала близько 300 дзвінків, пов'язаних із затопленнями. Станція метро Pudding Lane була майже повністю затоплена.

Pudding Mill Lane DLR Station pic.twitter.com/s9AkSPHd4H — Rob Day (@R0bday) July 25, 2021

Чиновники попередили автомобілістів, щоб вони не їздили в небезпечних умовах.

Багато вулиць були закриті через затоплення, в тому числі тунель Блекуолл, автомагістраль A12 і частини Північного кільцевого шосе. У Сент-Джеймс-парку випало 41,6 мм опадів – найбільше в країні.

Мешканці вулиць на сході Лондона хапали відра, мітли і дерев'яні дошки, щоб не дати воді затопити їхні будинки.

Лікарні Whipps Cross і Newham в східному Лондоні закликали пацієнтів використовувати інші медзаклади для отримання невідкладної допомоги, оскільки їхні відділення затопило.