Улицы и метро Лондона затопило из-за обильного дождя

Проливной дождь в воскресенье в Лондоне привел к подтоплениям домов, дорог и станций метро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Лондонская пожарная бригада заявила, что за несколько часов получила около 300 звонков, связанных с затоплениями. Станция метро Pudding Lane была почти полностью затоплена.

Pudding Mill Lane DLR Station pic.twitter.com/s9AkSPHd4H — Rob Day (@R0bday) July 25, 2021

Чиновники предупредили автомобилистов, чтобы они не ездили в опасных условиях.

Многие улицы были закрыты из-за затопления, в том числе тоннель Блекуолл, автомагистраль A12 и части Северного кольцевого шоссе. В Сент-Джеймс-парке выпало 41,6 мм осадков – больше всего в стране.

Жители улиц на востоке Лондона хватали ведра, метлы и деревянные доски, чтобы не дать воде затопить их дома.

Больницы Whipps Cross и Newham в восточном Лондоне призвали пациентов использовать другие медицинские учреждения для получения неотложной помощи, поскольку их отделения затопило.