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Улицы и метро Лондона затопило из-за обильного дождя

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Улицы и метро Лондона затопило из-за обильного дождя

Понедельник, 26 июля 2021, 09:38

Проливной дождь в воскресенье в Лондоне привел к подтоплениям домов, дорог и станций метро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Лондонская пожарная бригада заявила, что за несколько часов получила около 300 звонков, связанных с затоплениями. Станция метро Pudding Lane была почти полностью затоплена.

Чиновники предупредили автомобилистов, чтобы они не ездили в опасных условиях.

 

Многие улицы были закрыты из-за затопления, в том числе тоннель Блекуолл, автомагистраль A12 и части Северного кольцевого шоссе. В Сент-Джеймс-парке выпало 41,6 мм осадков – больше всего в стране.

 
 

Жители улиц на востоке Лондона хватали ведра, метлы и деревянные доски, чтобы не дать воде затопить их дома.

Больницы Whipps Cross и Newham в восточном Лондоне призвали пациентов использовать другие медицинские учреждения для получения неотложной помощи, поскольку их отделения затопило.

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