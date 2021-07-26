В польському Радимно затримали водія, що почав ганятися за пішоходами на авто

У польському містечку Радимно затримали водія, який вночі з суботи на неділю, згідно зі свідченнями, почав на своєму авто ганятися за пішоходами, намагаючись збити їх.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Повідомляється, що інцидент стався вночі біля місцевого пляжу. У поліцію повідомили, що водій на BMW наїхав на пішохода на парковці біля пляжу. Також з’явився відеозапис одного зі свідків, на якому можна бачити, що водій ганяється за людьми.

Після прибуття поліції на місце з’ясувалося, що ніхто, схоже, не отримав фізичних ушкоджень.

Поліція затримала трьох осіб, з них двох допитали як свідків. Водій виявився 26-річним місцевим мешканцем, йому загрожують звинувачення у створенні ризику для життя і здоров’я, за що передбачено до трьох років позбавлення волі. На момент затримання він був тверезим, але буде проведена експертиза для з’ясування, чи не був він під дією наркотичних речовин на момент інциденту.

Невідомо, чи учасники інциденту знайомі між собою та що сталось перед спробами наїзду.