В польском Радымно задержали водителя, начавшего гоняться за пешеходами на авто

В польском городке Радымно задержали водителя, который в ночь с субботы на воскресенье, согласно показаниям, начал на своем авто гоняться за пешеходами, пытаясь сбить их.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Сообщается, что инцидент произошел ночью у местного пляжа. В полицию сообщили, что водитель BMW наехал на пешехода на парковке у пляжа. Также появилась видеозапись одного из свидетелей, на котором можно видеть, что водитель гоняется за людьми.

После прибытия полиции на место выяснилось, что никто, похоже, не получил физических повреждений.

Полиция задержала трех человек, из них двоих допросили как свидетелей. Водитель оказался 26-летним местным жителем, ему грозят обвинения в создании риска для жизни и здоровья, за что предусмотрено до трех лет лишения свободы. На момент задержания он был трезв, но будет проведена экспертиза для выяснения, не был ли он под действием наркотических веществ на момент инцидента.

Неизвестно, знакомы ли участники инцидента между собой и что произошло перед попытками наезда.