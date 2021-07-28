В уряді відмовились від планів вивести торгпреда зі складу комісії з міжнародної торгівлі

Кабінет міністрів переглянув свої плани з оновлення складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить розклад урядового засідання, розміщений на сайті Кабміну.

Аналогічний документ планувалося прийняти тиждень тому. Тоді несподіванкою запропонованого нового складу МКМТ стала відсутність торгового представника України Тараса Качки. Така заміна напряму суперечить урядовій постанові 2014 року, в якій було затверджено повноваження торгового представника України.

Джерела, близькі до уряду, пояснювали, що Тарас Качка неодноразово фіксував особливу думку під час винесення рішень МКМТ – це і стало причиною його виключення зі складу комісії.

Втім, через резонанс у медіа розгляд урядової постанови було перенесено. У новій редакції Тарас Качка зберігає посаду в комісії.