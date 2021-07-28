В правительстве отказались от планов вывести торгпреда из состава комиссии по международной торговле

Кабинет министров пересмотрел свои планы по обновлению состава Межведомственной комиссии по международной торговле.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует расписание правительственного заседания, размещенное на сайте Кабмина.

Аналогичный документ планировалось принять неделю назад. Тогда неожиданностью предложенного нового состава МКМТ стало отсутствие торгового представителя Украины Тараса Качки. Такая замена напрямую противоречит правительственному постановлению 2014 года, в котором были утверждены полномочия торгового представителя Украины.

Источники, близкие к правительству, объясняли, что Тарас Качка неоднократно фиксировал особое мнение при вынесении решений МКМТ - это и стало причиной его исключения из состава комиссии.

Впрочем, из-за резонанса в медиа рассмотрение правительственного постановления было перенесено. В новой редакции Тарас Качка сохраняет должность в комиссии.