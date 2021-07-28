У Польщі автобус з дітьми зіткнувся з вантажівкою, 12 постраждалих

У центральній частині Польщі сталася ДТП за участі автобуса, який перевозив дітей, і вантажівки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

"У селі Неджев Другий, повіт Кутовський Лодзького воєводства, автобус, в якому перебувало 44 дитини, які поверталися з табору, зіткнувся з вантажівкою", - повідомив молодший капітан Гжегож Тжецяк з головного штабу Державної пожежної служби.

З нез'ясованих причин водій автобуса в'їхав у задню частину напівпричепа тягача, розповіла Юстина Цивка з поліції в Кутно.

Постраждали 12 людей. Травми у постраждалих не є серйозними.

фото PanoramaKutna.pl

Дітей віком від 12 до 16 років поступово оглядають лікарі швидкої допомоги і при необхідності доставляють до лікарень. Водій автобуса також зазнав легких тілесних ушкоджень.

На місці аварії працюють шість пожежних команд. Автострада А1 у напрямку до Лодзі перекрита.

Вже прибув другий автобус, який доставить дітей, що залишилися неушкодженими, до найближчої школи.