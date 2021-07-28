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В Польше автобус с детьми столкнулся с грузовиком, 12 пострадавших

Среда, 28 июля 2021, 18:42

В центральной части Польши произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, и грузовика.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"В селе Неджев Второй, уезд Кутовський Лодзинского воеводства, автобус, в котором находилось 44 ребенка, которые возвращались из лагеря, столкнулся с грузовиком", - сообщил младший капитан Гжегож Тжецяк из главного штаба Государственной пожарной службы.

По невыясненным причинам водитель автобуса въехал в заднюю часть полуприцепа тягача, рассказала Юстина Цивка из полиции в Кутно.

Пострадали 12 человек. Травмы у пострадавших не являются серьезными.

 

Детей в возрасте от 12 до 16 лет постепенно осматривают врачи скорой помощи и при необходимости доставляют в больницы. Водитель автобуса также получил легкие телесные повреждения.

На месте аварии работают шесть пожарных команд. Автострада А1 по направлению к Лодзи перекрыта.

Уже прибыл второй автобус, который доставит детей, оставшихся невредимыми, до ближайшей школы.

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