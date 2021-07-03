У Польщі в ДТП потрапив мікроавтобус з українцями, є постраждалі
В суботу вранці поблизу польського міста Тарнув сталася аварія за участі легковика і мікроавтобуса з українцями.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Nasze Miasto.
ДТП сталася незадовго до 8 ранку у суботу.
Інцидент стався на смузі в напрямку Кракова. Сталося зіткнення легкового автомобіля Volkswagen з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.
Автобус, що перевозив 9 громадян України, перекинувся на бік.
Спочатку повідомлялося про 9 постраждалих людей. Зрештою до лікарні відвезли 4 людей, які подорожували мікроавтобусом.
Найбільше постраждали двоє дорослих і дитина. Дитину доставили до лікарні з допомогою вертольота.
"Біля Тарнува в Польщі сталася ДТП. Постраждали четверо українців, у т.ч. неповнолітній. Їх госпіталізовано, надається необхідна медична допомога. Решта пасажирів без травм. Консул на місці події для надання громадянам консульської допомоги, взаємодії з правоохоронцями та лікарнею" - написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.