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В Польше в ДТП попал микроавтобус с украинцами, есть пострадавшие

Суббота, 3 июля 2021, 14:23

В субботу утром возле польского города Тарнув произошла авария с участием легковушки и микроавтобуса с украинцами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Nasze Miasto.

ДТП произошло незадолго до 8 утра в субботу.

Инцидент произошел на полосе в направлении Кракова. Произошло столкновение легкового автомобиля Volkswagen с микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Автобус, перевозивший 9 граждан Украины, перевернулся на бок.

 

Сначала сообщалось о 9 пострадавших людях. В итоге в больницу отвезли 4 человек, путешествовавших микроавтобусом.

Больше всего пострадали двое взрослых и ребенок. Ребенка доставили в больницу с помощью вертолета.

"Возле Тарнува в Польше произошло ДТП. Пострадали четверо украинцев, в т.ч. несовершеннолетний. Они госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры без травм. Консул на месте происшествия для оказания гражданам консульской помощи, взаимодействия с правоохранительными органами и больницей "- написал в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

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