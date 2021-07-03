У Швеції мережа супермаркетів була змушена закрити 800 магазинів через кібератаку

Одна з головних мереж супермаркетів Швеції оголосила в суботу, що була змушена тимчасово закрити близько 800 магазинів у країні після кібератаки, яка паралізувала її каси.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Svenska Dagbladet.

"Один із наших субпідрядників постраждав від комп'ютерної атаки, і з цієї причини наші касові апарати більше не працюють", - сказано в прес-релізі Coop Sweden, який представляє близько 20% сектору в північній країні.

"Ми шкодуємо про цю ситуацію і робимо все можливе, щоб швидко відкритися", - додали в мережі.

Ні ім'я відповідного субпідрядника, ні спосіб дії, застосований для кібератаки, яка розпочалася у п'ятницю ввечері, не оприлюднені.

Але інцидент відбувається на тлі хвилі атак-вимагачів, яку націлені на комерційні і державні об’єкти у всьому світі, особливо в США.

Програма-вимагач паралізує комп'ютерну систему організації, якій потім наказано перерахувати кошти хакерам, щоб відновити роботу. За даними охоронної фірми Emsisoft, минулого року хакерам-вимагачам було виплачено щонайменше 18 мільярдів доларів. Багато експертів вважають, що хакери, що стоять за цими атаками, базуються в Росії. Москва заперечує свою причетність.