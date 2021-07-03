В Швеции сеть супермаркетов была вынуждена закрыть 800 магазинов из-за кибератаки

Одна из главных сетей супермаркетов Швеции объявила в субботу, что была вынуждена временно закрыть около 800 магазинов в стране после кибератаки, которая парализовала ее кассы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Svenska Dagbladet.

"Один из наших субподрядчиков пострадал от компьютерной атаки, и по этой причине наши кассовые аппараты больше не работают", - говорится в пресс-релизе Coop Sweden, который представляет около 20% сектора в северной стране.

"Мы сожалеем об этой ситуации и делаем все возможное, чтобы быстро открыться", - добавили в сети.

Ни имя соответствующего субподрядчика, ни способ действия, применяемый для кибератаки, которая началась в пятницу вечером, не обнародованы.

Но инцидент происходит на фоне волны атак-вымогателей, нацеленых на коммерческие и государственные объекты во всем мире, особенно в США.

Программа-вымогатель парализует компьютерную систему организации, которой потом предписано перечислить средства хакерам, чтобы возобновить работу. По данным охранной фирмы Emsisoft, в прошлом году хакерам-вымогателям было выплачено не менее 18 млрд долларов. Многие эксперты считают, что хакеры, стоящие за этими атаками, базируются в России. Москва отрицает свою причастность.