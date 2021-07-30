У Мін’юсті розповіли, коли чекати перше рішення ЄСПЛ у позові проти РФ щодо Донбасу

Рішення ЄСПЛ за позовом України проти Росії у справі щодо Донбасу може чекати за 2-2,5 роки після слухань, а фінальне рішення у справі щодо Криму - не раніше ніж через п'ять років.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповів заступник міністра юстиції – уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

За його словами, у випадку справи щодо Донбасу між слуханням і винесенням рішення про її прийнятність мине більше часу, аніж у випадку Криму, тому що в ній значно більше складних моментів.

"Зокрема, по Криму в нас взагалі не було фактів, щодо яких би був спір з РФ. Наприклад, ми тоді передали детальну інформацію про рух російських військ на початку 2014 року, але Росія її не спростовувала, а просто говорила: "Це великий секрет, де були наші війська, ми нічого вам не скажемо". Тому суд просто прийняв ті факти, які ми передали.

Я не думаю, що можна розраховувати на те саме щодо Донбасу. Тому моя оцінка – буде 2-2,5 роки між засіданням і рішенням", - зазначив Іван Ліщина.

На запитання про те, коли після проміжного рішення на користь України можна чекати фінального рішення щодо Криму, Ліщина відповів, що рішення по суті навряд чи можливе раніше, ніж через п'ять років, тому що це дуже складна справа.

"Хоча я був приємно здивований тим, що Страсбург демонструє активність у процесі по Криму навіть зараз, що вони не перемкнулися повністю на Донбас. Ні, вони зробили якийсь процедурний графік, запланували перше подання документів на лютий наступного року", - додав Іван Ліщина.

Повну версію інтерв’ю дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди", або у текстовому форматі: Терабайти документів, свідки та гроші РФ. Як Україна доводить у ЄСПЛ контроль Росії на Донбасі.