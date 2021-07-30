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Санду запропонувала кандидата на посаду прем’єр-міністра Молдови

П'ятниця, 30 липня 2021, 10:55

Президентка Молдови Майя Санду після консультацій з парламентськими фракціями 30 липня підписала указ про висунення віцеголови партії "Дія і солідарність" (PAS) Наталії Гаврилиці на посаду прем'єр-міністра. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

Тепер Гаврилиця повинна представити свій кабмін в парламенті і попросити про вотум довіри для нього.

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"У пані Гаврилиці в розпорядженні тиждень, щоб сформувати команду і програму правління, і представити їх в парламенті", - сказала Санду.

Президентка висловила впевненість у тому, що Гаврилиця прийде в парламент з професійною та непідкупною командою, і що максимум протягом двох тижнів у Молдови буде новий уряд.

За підсумком нещодавніх виборів у партії PAS в парламенті 63 мандати, що дозволяє їм самостійно затвердити уряд. 

Проте, після консультацій з президентом фракція "Шор" заявила, що готова голосувати за кандидатуру, висунуту PAS. 

Фракція блоку комуністів-соціалістів (ПКРМ-ПСРМ) заявила, що не підтримує кандидатуру Гаврилиці. 

Про вибори у Молдові та їх значення для України – читайте у статті "Монобільшість без Зеленського: що змінять для України вибори у Молдові".  

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