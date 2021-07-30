Санду запропонувала кандидата на посаду прем’єр-міністра Молдови
Президентка Молдови Майя Санду після консультацій з парламентськими фракціями 30 липня підписала указ про висунення віцеголови партії "Дія і солідарність" (PAS) Наталії Гаврилиці на посаду прем'єр-міністра.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.
Тепер Гаврилиця повинна представити свій кабмін в парламенті і попросити про вотум довіри для нього.
"У пані Гаврилиці в розпорядженні тиждень, щоб сформувати команду і програму правління, і представити їх в парламенті", - сказала Санду.
Президентка висловила впевненість у тому, що Гаврилиця прийде в парламент з професійною та непідкупною командою, і що максимум протягом двох тижнів у Молдови буде новий уряд.
За підсумком нещодавніх виборів у партії PAS в парламенті 63 мандати, що дозволяє їм самостійно затвердити уряд.
Проте, після консультацій з президентом фракція "Шор" заявила, що готова голосувати за кандидатуру, висунуту PAS.
Фракція блоку комуністів-соціалістів (ПКРМ-ПСРМ) заявила, що не підтримує кандидатуру Гаврилиці.
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