Санду предложила кандидата на должность премьер-министра Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду после консультаций с парламентскими фракциями 30 июля подписала указ о выдвижении вице-предстедателя партии "Действие и солидарность" (PAS) Натальи Гаврилицы на должность премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

Теперь Гаврилица должна представить свой кабмин в парламенте и попросить о вотуме доверия для него.

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"У госпожи Гаврилицы есть в распоряжении неделя, чтобы сформировать команду и программу правления, и представить их в парламенте", - сказала Санду.

Президент выразила уверенность в том, что Гаврилица придет в парламент с профессиональной и неподкупной командой, и максимум в течение двух недель у Молдовы будет новое правительство.

По итогам недавних выборов в партии PAS в парламенте 63 мандата, что позволяет им самостоятельно утвердить правительство.

Однако после консультаций с президентом фракция "Шор" заявила, что готова голосовать за кандидатуру, выдвинутую PAS.

Фракция блока коммунистов-социалистов (ПКРМ-ПСРМ) заявила, что не поддерживает кандидатуру Гаврилицы.

О выборах в Молдове и их значение для Украины читайте в статье "Монобольшинство без Зеленского: что изменят для Украины выборы в Молдове".